مولدوفا: ليس لدينا خطط لإلغاء الحياد بعد ولكن نريد تعزيز الدفاع

قالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، إن إلغاء الوضع المحايد للبلاد لا تتم مناقشته حاليا، لكن السلطات تخطط لتعزيز قطاع الدفاع.

كيشينيوف – سبوتنيك . وقالت ساندو عبر قناة TVR1 التلفزيونية: “لا تثار مسألة إلغاء الحياد الآن. بما أن هذا مكتوب في الدستور، فإن غالبية المواطنين المولدوفيين يعتقدون أنه يجب الحفاظ على الحياد”.

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وأضافت: “في الوقت نفسه، من الضروري دحض الكذبة القائلة بأن الحياد لا يسمح بتعزيز نظام الدفاع. نحن بحاجة إلى مواصلة الحديث عما إذا كان بإمكاننا أن نضمن السلام والأمن”.

وقالت إن العديد من دول الاتحاد الأوروبي عرضت على مولدوفا المساعدة في تعزيز قدراتها الدفاعية، مضيفةً: “تمكنا من الحصول على مساعدة من الدول الصديقة لنظام الدفاع، لكننا فشلنا في الحصول على الدعم لنظام الدفاع الجوي. هذا موضوع نناقشه باستمرار”.

وفي يناير/كانون الثاني، قالت ساندو، في مقابلة مع صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، إن البلاد يجب أن تتخلى عن الحياد من أجل قبولها في تحالف عسكري.