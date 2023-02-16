الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي من أجل التسوية في أوكرانيا

قال مدير مكتب الشؤون الخارجية المركزي الصيني، وانغ يي، في اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي وإنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

بكين – سبوتنيك . وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان عقب الاجتماع في فرنسا: “تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضية الأوكرانية”.

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وشدد وانغ على أن الصين تلتزم بحزم بموقف موضوعي وعادل بشأن القضية الأوكرانية، وتسعى دائما للمساهمة في المصالحة ومحادثات السلام.

وقال: “تعلق الصين أهمية كبيرة على دور فرنسا كدولة رئيسية مستقلة ومستعدة للعمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك فرنسا، للبحث عن طريقة للتوصل إلى تسوية سياسية ووقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن”.