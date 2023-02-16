الأمين العام للناتو يناقش في تركيا عواقب الزلزال وعضوية فنلندا والسويد في الحلف

يزور الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، تركيا اليوم الخميس، حيث يخطط للقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو.
وبحسب ما صرح ستولتنبرغ، فهو يخطط للمناقشة مع السلطات التركية عواقب الزلزال ومسألة عضوية فنلندا والسويد في حلف الناتو.
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أمس, 20:59 GMT
ومن المخطط أن يجري الأمين العام للناتو ووزير الخارجية التركي مؤتمرا صحفيا بعد محادثاتهما في أنقرة.
الجدير بالذكر، أن عملية انضمام عضو جديد إلى حلف شمال الأطلسي العسكري، تحتاج إلى موافقة جماعية من الأعضاء المشكلين للتكتل؛ وتعتبر تركيا من الدول المؤسسة في الحلف.
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