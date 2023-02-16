الأمين العام للناتو يناقش في تركيا عواقب الزلزال وعضوية فنلندا والسويد في الحلف

الجدير بالذكر، أن عملية انضمام عضو جديد إلى حلف شمال الأطلسي العسكري، تحتاج إلى موافقة جماعية من الأعضاء المشكلين للتكتل؛ وتعتبر تركيا من الدول المؤسسة في الحلف.