مقتل عسكريين في تحطم مروحية أمريكية في ولاية آلاباما… فيديو

قُتل عسكريان اثنان في تحطم مروحية عسكرية أمريكية، مساء الأربعاء، في ولاية آلاباما جنوبي البلاد.
وأعلن الحرس الوطني في ولاية تينيسي في بيان له، أن مروحية عسكرية من نوع “بلاك هوك” (UH-60) تحطمت، الأربعاء، قرب طريق سريع في ولاية آلاباما جنوبي البلاد، ما أودى بحياة عسكريين كانا على متنها.
وأوضح الحرس الوطني أن “المروحية تابعة له كانت في رحلة تدريبية حين تحطّمت قرب مدينة هانتسفيل في ولاية آلاباما المجاورة لتينيسي”.
وأكد أن “المروحية كان على متنها شخصان هما عسكريان في الحرس الوطني وقد لقيا مصرعهما في الحادث”.
JUST IN: Security footage shows US military helicopter falling out of the sky in Huntsville, Alabama.
Pray for their families 🙏 pic.twitter.com/cjAsdFLkMt
— Collin Rugg (@CollinRugg) February 15, 2023
ولفت بيان الحرس الوطني في ولاية تينيسي إلى أن “الحادث لم يسفر عن إصابات أخرى على الأرض”.
وتصنف “بلاك هوك” ضمن المروحيات العسكرية المتعددة المهام التي تطورها الولايات المتحدة الأمريكية وتستخدمها دول أخرى، حسبما ذكر موقع شركة “لوكهيد مارتين” الأمريكية.
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