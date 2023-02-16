عزف النشيد الوطني الجزائري في مدرسة سورية… فيديو

وأشارت المقاطع المتداولة إلى أن النشيد عزف في إحدى المدارس في مدينة حلب، تقديرًا للجهود التي بذلتها الجزائر خلال أزمة الزلزال التي ألمّت بالبلاد.

ويظهر في الفيديو أحد الأساتذة وهو يعلن تقديم النشيد العربي الجزائري أمام طلاب المدرسة الذين وقفوا خلال الاجتماع الصباحي قبل بدء الحصص الدراسية، ليعزف النشيد على مسامع طلاب المدرسة.

وكانت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية قد كشفت، يوم الاثنين الماضي، عن حصيلة إسهام فرق الإنقاذ الموفدة إلى سوريا وتركيا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية في بيان لها، أن “فرق الإنقاذ تمكنت في البلدين من إنقاذ 13 شخصا من تحت الأنقاض أحياء، فيما تم انتشال 92 متوفيا في تركيا، أما في سوريا فقد تم إنقاذ شخص واحد، في حين تم انتشال 34 آخرين متوفين تحت الأنقاض.