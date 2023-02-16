روسيا تدعو دول الشرق الأوسط لتصنيع السلاح بشكل مشترك

قال ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة “Rosoboronexport” (روس أوبورون إكسبورت) ، إن روسيا تعرض على دول الشرق الأوسط إنشاء أسلحة بشكل مشترك، بما في ذلك المشاركة في مشروع المقاتلة الخفيفة من الجيل الخامس Checkmate.

جاء تصريح ميخييف، قبل افتتاح معرض الأسلحة الدولي آيدكس 2023، الذي سيقام في الفترة من 20 إلى 24 فبراير/شباط، في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي. وأضاف: “نعمل اليوم بنشاط على مقترحات بشأن أشكال شراكة أكبر مع دول الشرق الأوسط، والمتعلقة أساسا بنقل التكنولوجيا، والتطوير المشترك، وتدرس Rosoboronexport خيارات التصنيع المشترك لمنتجات حديثة عالية التقنية، بما في ذلك مقاتلة من الجيل الخامس تعتمد على “Checkmate” للطائرات التكتيكية الخفيفة”. شركة “روستيخ” الروسية تعرض مقاتلة “تشيك ميت” في دبي pic.twitter.com/G8MfWh4c0F — sputnik_ar (@sputnik_ar) November 9, 2021 وأشار المدير العام لشركة Rosoboronexport، أن المجالات الواعدة الأخرى للتعاون العسكري الفني مع دول المنطقة تشمل مشاريع التطوير والإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الجوي ومعدات للبحرية وأسلحة للقوات البرية. وسائط متعددة المقاتلة الروسية “تشيك ميت” وتم تقديم الطائرة الجديدة خلال معرض “ماكس 2021” تحت اسم “تشيك ميت”، وقد استعيرت هذه الكلمة من قاموس مفردات لعبة الشطرنج تعني “كش ملك”.

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