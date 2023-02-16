متهمة بجريمة قتل تعتدي على محاميها داخل المحكمة… فيديو

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر اعتداء المتهمة على محاميها في اللحظة التي أوصى فيها القاضي ببدء محاكمتها في 15 مايو/أيار بدلا من 6 مارس/آذار المقبل، وهو اقتراح قدمه بناء على طلب محاميها، لأن أحد الشهود لم يحضر للإدلاء بشهادته حول الحالة العقلية للمتهمة.