الدول التي رصدت أجساما طائرة في مجالها الجوي

دخل أول جسم غريب المجال الجوي للولايات المتحدة في 28 يناير/ كانون الثاني، وتم إسقاطه قبالة ساحل كارولينا الجنوبية في 4 فبراير/ شباط الجاري. ووصفت السلطات الأمريكية الجسم بأنه “منطاد للتجسس”.
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من جانبها، أعلنت بكين أن المنطاد يجري أبحاثًا للأرصاد الجوية، واتهمت واشنطن بالمبالغة في الموقف. من وزارة الخارجية الصينية، أفادوا أن عدة مناطيد أمريكية حلقت أيضًا بشكل غير قانوني فوق أراضي الصين أكثر من 10 مرات منذ 1 يناير 2022.
كما أنه في غضون أيام، شوهدت أجساما مجهولة الهوية في ولاية ألاسكا على بحيرة هورون وشمال كندا.
قام فريق عمل “سبوتنيك” بإعداد إنفوجراف يوضح مواقع رؤية المناطيد “المشبوهة” التي رصدتها دول مختلفة في الآونة الأخيرة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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