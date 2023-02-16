الدول التي رصدت أجساما طائرة في مجالها الجوي

دخل أول جسم غريب المجال الجوي للولايات المتحدة في 28 يناير/ كانون الثاني، وتم إسقاطه قبالة ساحل كارولينا الجنوبية في 4 فبراير/ شباط الجاري. ووصفت السلطات الأمريكية الجسم بأنه “منطاد للتجسس”.

من جانبها، أعلنت بكين أن المنطاد يجري أبحاثًا للأرصاد الجوية، واتهمت واشنطن بالمبالغة في الموقف. من وزارة الخارجية الصينية، أفادوا أن عدة مناطيد أمريكية حلقت أيضًا بشكل غير قانوني فوق أراضي الصين أكثر من 10 مرات منذ 1 يناير 2022.