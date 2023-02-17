طبيب البيت الأبيض: الرئيس بايدن بصحة جيدة وقادر على أداء وظيفته

أعلن طبيب البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بـ”صحة جيدة” و”يتمتع بالقدرة على أداء وظيفته رئيسًا للولايات المتحدة”، وذلك بعد خضوع الأخير لفحص طبي روتيني.

موسكو – سبوتنيك . موسكو، أعلن طبيب البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” بـ”صحة جيدة” ويتمتع بالقدرة على أداء وظيفته رئيسًا للولايات المتحدة”، وذلك بعد خضوع الأخير لفحص طبي روتيني.

دق ناقوس الخطر بشأن صحة بايدن بعد أول ظهور علني

وقال الطبيب، كيفن أوكونر، في تقرير صحي مفصل، نشر اليوم الجمعة إن “الرئيس الذي سيبلغ الـ80 عاما، لا يزال رجلاً بصحة جيدة وقويا”.

وأشار الطبيب إلى أن الرئيس لا يعاني من أي مشاكل في الجهاز العصبي.

وأضاف الطبيب إن الرئيس بايدن “يتمتّع بالقدرة على أن يُمارس بنجاح مهمات الرئاسة”.

وأكد النائب الجمهوري عن ولاية تكساس روني جاكسون، وهو طبيب سابق في البيت الأبيض، في وقت سابق أن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن، يثير تساؤلات بشأن لياقته وحالته الصحية.

هذا وأثار الرئيس الأمريكي جو بايدن موجة سخرية في عدة مناسبات، فقد أخطأ في عدد الولايات الأمريكية في خطاب له خلال حفل استقبال الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا، شمال شرق البلاد.