ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 38044 شخصا

ارتفع عدد القتلى في أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، في الـ6 من الشهر الجاري إلى 38044 قتيلا، وفقا لما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد.

موسكو – سبوتنيك . وقالت الإدارة في بيان، اليوم الجمعة: “ارتفع عدد القتلى إلى 38044”.

روسيا: تركيا تشتري الحبوب بالروبل ونسعى لتطبيق نفس الآلية مع مصر

هذا وتمكنت فرق البحث من إنقاذ اليوم طفل يبلغ من العمر عشر سنوات بعد قضائه 260 ساعة تحت الأنقاض في أنطاكية بولاية هاتاي جنوب تركيا.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

ولا تكفّ حصيلة الضحايا عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.