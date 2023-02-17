الرياض: اتفاق "أوبك+" ساري المفعول حتى نهاية عام 2023 رغم ارتفاع الطلب على النفط

قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان آل سعود، يوم الخميس إن اتفاق تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول ومن خارجها، “أوبك+” لخفض إنتاج النفط سيظل ساري المفعول حتى نهاية العام على الرغم من علامات زيادة الطلب على النفط.
الدوحة – سبوتنيك. وقال الوزير لقناة “الشرق للأخبار” التلفزيونية السعودية: “سيظل اتفاق أوبك+ الحالي لخفض إنتاج النفط ساري المفعول حتى نهاية عام 2023 لأننا لا نستطيع زيادة الإنتاج فقط على أساس الإشارات الأولية لارتفاع الطلب”.
وزير الطاقة السعودي: “أوبك بلس” يمكنها خفض الإنتاج في أي وقت
22 أغسطس 2022, 20:31 GMT
وأضاف الوزير أنه “لا يستطيع التنبؤ بالطلب في السوق ولن يؤمن بزيادة الطلب إلا عندما يراه حقا”.
وكرر الوزير التأكيد على أن قرارات “أوبك+” يتم اتخاذها بشكل مشترك ولكن ليس من قبل المملكة العربية السعودية وحدها.
وفي مايو 2020، خفضت أوبك+ إنتاج النفط الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن وباء كوفيد-19. في أكتوبر 2022، وافقت أوبك+ بالإجماع على إخراج مليوني برميل من النفط يوميا من السوق، بدءا من نوفمبر، استجابة لعدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية. لم يوص اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة “أوبك+”، الذي عقد في أوائل فبراير عن طريق التداول عن بعد، بتعديل المعايير الحالية لاتفاق الحلف.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك