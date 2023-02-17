الرياض: اتفاق "أوبك+" ساري المفعول حتى نهاية عام 2023 رغم ارتفاع الطلب على النفط

وفي مايو 2020، خفضت أوبك+ إنتاج النفط الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن وباء كوفيد-19. في أكتوبر 2022، وافقت أوبك+ بالإجماع على إخراج مليوني برميل من النفط يوميا من السوق، بدءا من نوفمبر، استجابة لعدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية. لم يوص اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة “أوبك+”، الذي عقد في أوائل فبراير عن طريق التداول عن بعد، بتعديل المعايير الحالية لاتفاق الحلف.