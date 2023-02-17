السفارة الروسية: تصريحات نولاند بشأن شبه جزيرة القرم تؤكد تورط واشنطن في الصراع

أكدت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن تصريحات وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، بشأن دعم بلادها الضربات الأوكرانية ضد المنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم، يعتبر اعترافا واضحا بتورط واشنطن في الصراع.

موسكو – سبوتنيك . وقال المتحدث باسم السفارة الروسية في واشنطن إيغور جيرينكو: “التصريحات التي أدلى بها مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية في 16 فبراير حول دعم القوات المسلحة الأوكرانية في شن ضربات على شبه جزيرة القرم هي تأكيد واضح لموقف روسيا بشأن التدخل المباشر للولايات المتحدة في الصراع. واعترف المسؤول بأن الإدارة تحث نظام كييف على مهاجمة بلادنا”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة واشنطن: جميع المنشآت العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم تعتبر أهدافًا مشروعة

وأضاف المتحدث: “الأمر لا يقتصر في واشنطن على التصريحات فقط، ولكن على اتخاذ إجراءات ملموسة…فقد تشرف الولايات المتحدة على تدريب القوات الأوكرانية، وتزود كييف بنشاط بالأنظمة الحديثة التي تستخدم لقصف المناطق الروسية…”.

وأضاف المتحدث: “أنهم يختارون الهدف معا (بالتنسيق بين كييف وواشنطن)، وهذا ما يعترف به خبراء أمريكيون بشكل صريح”.

ولفت المتحدث إلى أن، “تحريض القوات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم، بمثابة التحريض على “مهاجمة موسكو أو فلاديفوستوك”.

هذا وأعلنت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، دعم الولايات المتحدة الضربات الأوكرانية ضد المنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم.

وقالت الدبلوماسية: “هذه أهداف مشروعة، أوكرانيا تهاجمها ونحن ندعمها” في إشارة إلى المنشآت العسكرية الروسية في القرم.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.