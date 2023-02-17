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مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تعزز دفاعاتها على محاور سلافيانسك وكراسني ليمان في دونباس

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الجمعة، أن كييف تعزز دفاعاتها العسكرية على محاور سلافيانسك وكراسني ليمان في منطفة دونباس.

وقال المقدم المتقاعد من جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو لوكالة “سبوتنيك”: “باتجاه كراسنوليما في بلدة نيكولايفكا وصلت وحدات تم نشرها سابقًا في اتجاه خيرسون وفي مدينة خاركوف”.
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وأضاف قائلا: “تتمثل المهمة الرئيسية للوحدات القادمة في تعزيز الخطوط الدفاعية باتجاه سلافيانسك وكراسني ليمان، وكذلك حماية طرق عبور بديلة عبر نهر سيفرسكي دونيتسك”.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

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موقع سبوتنيك الروسي

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