دعا السياسي الديمقراطي الأمريكي والمرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي، جيفري يونغ، لإقالة 5 شخصيات في الإدارة الأمريكية، بسبب جرائم حرب.
وضمت هذه الشخصيات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، والرئيس جو بايدن، وسكرتير مجلس الأمن القومي جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنطوني بلينكين، ومساعد وزيرة الخارجية فيكتوريا نولاند، بحسب ما نشر على صفحته الخاصة على “تويتر”.
قال يونغ: “لويد أوستن هو أحد أسوأ وأقوى مجرمي الحرب في العالم في الوقت الحالي، يحتاج إلى التقاعد وتوجيه التهم له رسميا وعزله من منصبه مع بايدن وسوليفان وبلينكن ونولاند”.
يذكر أن يونغ مشهور بتصريحاته الشديدة ضد السلطات الأمريكية، حيث دعا في 14 يناير/كانون الثاني، لمحاكمة بايدن بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا واليمن وسوريا والعراق ودول أخرى، والاستمرار بحرب بالوكالة ضد روسيا.
صحيفة: زيلينسكي سيلتقي بايدن في بولندا
15 فبراير, 18:24 GMT
بحسب رأيه، ودون استثناء، أصبح جميع الرؤساء الأمريكيين منذ عام 1945 مجرمي حرب، بالإضافة إلى ذلك، انتقد يونغ بشدة البيت الأبيض لدعمه كييف وتزويدها بالأسلحة.
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