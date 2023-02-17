"مجرمي حرب"..سياسي أمريكي يدعو لإقالة 5 شخصيات من مناصبهم

قال يونغ: “لويد أوستن هو أحد أسوأ وأقوى مجرمي الحرب في العالم في الوقت الحالي، يحتاج إلى التقاعد وتوجيه التهم له رسميا وعزله من منصبه مع بايدن وسوليفان وبلينكن ونولاند”.