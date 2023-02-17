مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": المدفعية الروسية تدمر موقعا عسكريا أوكرانيا في خيرسون

كشف مصدر خاص لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الجمعة، أن قوات المدفعية الروسية هاجمت موقع وحدة عسكرية أوكرانية في بلدة أنتونوفكا الواقعة في مقاطعة خيرسون.

وقال المصدر للوكالة إنه “تم توجيه قصف مدفعي على موقع إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة أنتونوفكا، مما أسفر عن خسائر للعدو”.

وتابع المصدر بالقول: “بلغت الخسائر وفق تقديرات المخابرات سبع مركبات و18 قتيلا بين العسكريين التابعين للقوات المسلحة لأوكرانية، بالإضافة إلى 12 جنديا أوكرانيا أصيبوا بجروح مختلفة”.