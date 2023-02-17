نصر الله لأمريكا: إذا دفعتم لبنان إلى الفوضى ستمتد أيدينا إلى ربيبتكم إسرائيل

قال الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، إن “من يريد أن يدفع بلبنان إلى الفوضى والانهيار، عليه أن يتوقع كل ما لا يخطر في باله”.

جاء ذلك خلال كلمته في “ذكرى القادة الشهداء”، مساء الخميس، حيث تحدث عن الأوضاع الداخلية في لبنان، وعن تطورات المنطقة، لا سيما ما يخص الصراع مع إسرائيل.

للأميركيين: إذا دفعتم #لبنان إلى الفوضى فعليكم أن تنتظروا الفوضى في كل المنطقة وفي مقدمتها ربيبتكم “إسرائيل”..

وإن غداً لناظره قريب. الأمين العام لـ #حزب_الله #السيد_حسن_نصرالله في ذكرى الشهداء القادة. #لبنان pic.twitter.com/nZwEXWq07J — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 16, 2023

وأضاف نصرالله: “إذا كان الأمريكيون أو البعض في الداخل يخططون للفوضى وانهيار البلد، أقول لهم أنتم ستخسرون في لبنان”.

وتابع: “إذا دفعتم لبنان إلى الفوضى فستخسرون وعليكم أن تنتظروا الفوضى في كل المنطقة”.

وأردف: “عندما تمتد مؤامراتكم إلى اليد التي تؤلمنا وهي ناسنا، سنمد أيدينا وسلاحنا إلى اليد التي تؤلمكم وهي ربيبتكم إسرائيل”.

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وأوضح أن “الوضع الاقتصادي يشغل بال اللبنانيين جميعا وعلينا التفتيش عن حلول.. ما يحصل في لبنان سببه الرئيسي هو الضغوط الأمريكية وسياسة سحب الأموال والودائع بطريقة مدبرة”.