استطلاع: أكثر من نصف الألمان يعارضون تزويد أوكرانيا بالمقاتلات

أشار استطلاع للرأي أن ما يقرب من ثلثي المواطنين الألمان لا يؤيدون إمداد أوكرانيا بمقاتلات حربية.

وفقا لمسح أجراه معهد Infratest dimap لقناة ARD TV التلفزيونية، يعارض 64٪ من المشاركين توريد طائرات مقاتلة ألمانية إلى كييف، ويؤيد ذلك فقط 23٪ فقط، فيما امتنع 13٪ عن الإجابة.

وبحسب المعهد، فإن ناخبي حزب “البديل من أجل ألمانيا” المعارض (ADD ، 86٪) وحزب اليسار (81٪) هم الأكثر معارضة لفكرة الإمدادات.

تم إجراء الاستطلاع على 1216 مشاركا في الفترة من 14 إلى 15 فبراير. الحد الأقصى للخطأ هو من 2٪ إلى 3٪.

برلين تزود أوكرانيا بدبابات “ليوبارد 1” خرجت من الخدمة

في وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، بعد ضغوط من حلفاء الناتو، أنها ستنقل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية إلى الدول الأخرى التي تمتلكها.