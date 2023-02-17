تعيين الجنرال موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية في الجيش الروسي

ونشر موقع وزارة الدفاع الروسي بيانا رسميا،جاء فيه: “تم تعيين الجنرال، أندريه نيقولايفيتش موردفيتشيف، قائدا للمنطقة العسكرية المركزية، وذلك بدلاً من العقيد ألكسندر لابين الذي شغل منصب قائد المنطقة العسكرية نفسها في الفترة الأخيرة.

تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها “حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات”. ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.