اخبار العالم

تعيين الجنرال موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية في الجيش الروسي

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم تعيين الجنرال أندريه موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية في القوات المسلحة الروسية

ونشر موقع وزارة الدفاع الروسي بيانا رسميا،جاء فيه: “تم تعيين الجنرال، أندريه نيقولايفيتش موردفيتشيف، قائدا للمنطقة العسكرية المركزية، وذلك بدلاً من العقيد ألكسندر لابين الذي شغل منصب قائد المنطقة العسكرية نفسها في الفترة الأخيرة.
تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها “حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات”. ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
العملية العسكرية الروسية الخاصة

تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة

14:46 GMT

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك