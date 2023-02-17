الجيشان الأمريكي والإسرائيلي يتدربان على خوض عمليات عسكرية مشتركة… صور

وأشار أدرعي إلى التركيز، خلال المناورات، على المشاركة والتعلم المتبادل في الحفاظ على حرية التصرف في بُعد “السبكتروم” (طيف التردد)، والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، والسيناريوهات الاستخبارية واللوجستية.

ووفقا لأدرعي، تأتي هذه المناورة “ضمن سلسلة المناورات الجارية مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي، وهي تشكل معلما آخر في العلاقة بين الجيشين”.