الجيشان الأمريكي والإسرائيلي يتدربان على خوض عمليات عسكرية مشتركة… صور

حاكت المناورة منظومة دفاع جوي مدمجة تتشكل من السيناريوهات متعددة الساحات مع السيطرة الجوية المشتركة والمنسقة.
كما تم التدرب على سيناريوهات القتال عبر الفضاء الإلكتروني، بهدف تحسين جاهزية جيش الدفاع والجيش الأمريكي للتعامل مع تهديدات الفضاء الإلكتروني المتصاعدة. pic.twitter.com/1jJauTlEhV
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 17, 2023
وأضاف: “المناورة حاكت منظومة دفاع جوي مدمجة، تتشكل من السيناريوهات المتعددة الساحات، بالدمج مع السيطرة الجوية المشتركة والمنسقة”.
تم كذلك التدرب على سيناريوهات القتال عبر الفضاء الإلكتروني، بهدف تحسين جاهزية جيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي، للتعامل مع تهديدات الفضاء الإلكتروني المتصاعدة.
ووفقا لأدرعي، تأتي هذه المناورة “ضمن سلسلة المناورات الجارية مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي، وهي تشكل معلما آخر في العلاقة بين الجيشين”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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