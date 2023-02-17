تبون: الجزائر مستعدة للحد من خطورة التوتر الذي أَصبح يطبع العلاقات الدولية

📌#الرئيس_تبون بمناسبة اليوم الوطني للشهيد#الجزائر #النهار #أخبار_الجزائر #آخر_الأخبار #رئاسة #رسالة #يوم_الشهيد #Algerie #EnnaharTV #EnnaharInfos #ActualitéAlgérie #Actualités #Tebboune #Présidence pic.twitter.com/W0RKmk8qUi
— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) February 17, 2023
“مسيرتنا التنموية هدفها التَّأْثير في مواقف الجزائر، وتفاعلها مع محيطها الإقليمي والدولي، وفق قاعدة التعاون على أساس تبادل الـمصالح، الـمقرون بالاحترام الكامل لـمبدأ استقلال الدُّول، ولـمفهومِ الندية”، مضيفا “ارتباطنا الأَبدي بالرسالة النوفمبرية يَسْتمد منها شعبنا القدرة على كشف نوايا دوائر من ورثة العار الاستعماري، يسكنها عداؤها الدائم”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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