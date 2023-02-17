صور الأقمار الصناعية للصدع التكتوني الذي سببه زلزال تركيا وسوريا

© Photo / Earth Observatory of Singapore Remote Sensing Lab/ALOS-2/Japan Aerospace Exploration Agency/JAXA

تُظهر الأقمار الصناعية الخريطة الأولية للأضرار التي تعرضت لها بعض أجزاء المدن توركوغلو وكهرمان مرعش و نورداغي. تمثل وحدات البكسل ذات اللون الأحمر الداكن المناطق التي يحتمل أن تتعرض لأضرار جسيمة في المباني والمنازل والبنية التحتية أو تغييرات طبيعية، بينما المناطق البرتقالية والصفراء تعرضت لأضرار متوسطة أو جزئية. يبلغ عرض كل بكسل نحو 30 مترًا (بحجم ملعب البيسبول تقريبًا). يمكن استخدام هذه الخرائط كدليل لتحديد المناطق المتضررة، ولكنها قد تكون أقل موثوقية على المناطق الزراعية. الصور قدمها: المرصد الأرضي لمختبر سنغافورة للاستشعار عن بعد، مع بيانات “ألوس-2” (ALOS-2) المقدمة من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية “جاكسا”