صور الأقمار الصناعية للصدع التكتوني الذي سببه زلزال تركيا وسوريا

صورة توضح صدع تكتوني بعد زلزال ضرب جنوب شرقي تركيا. التقطت الصورة المركبة الفضائية الروسية “كانوبوس-في” (Kanopus-V).
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صورة توضح صدع تكتوني بعد زلزال ضرب جنوب شرقي تركيا. التقطت الصورة المركبة الفضائية الروسية “كانوبوس-في” (Kanopus-V).
تُظهر الأقمار الصناعية الخريطة الأولية للأضرار التي تعرضت لها بعض أجزاء المدن توركوغلو و كهرمان مرعش و نورداغي. تمثل وحدات البكسل ذات اللون الأحمر الداكن المناطق التي يحتمل أن تتعرض لأضرار جسيمة في المباني والمنازل والبنية التحتية أو تغييرات طبيعية، بينما المناطق البرتقالية والصفراء تعرضت لأضرار متوسطة أو جزئية. يبلغ عرض كل بكسل نحو 30 مترًا (بحجم ملعب البيسبول تقريبًا).
تُظهر الأقمار الصناعية الخريطة الأولية للأضرار التي تعرضت لها بعض أجزاء المدن توركوغلو و كهرمان مرعش و نورداغي. تمثل وحدات البكسل ذات اللون الأحمر الداكن المناطق التي يحتمل أن تتعرض لأضرار جسيمة في المباني والمنازل والبنية التحتية أو تغييرات طبيعية، بينما المناطق البرتقالية والصفراء تعرضت لأضرار متوسطة أو جزئية. يبلغ عرض كل بكسل نحو 30 مترًا (بحجم ملعب البيسبول تقريبًا).
صور من القمر الصناعي الصيني “تشاوهو-1” (Chaohu-1) التابع لشركة Spacety Co Ltd ومقرها في تشانغشا، توضح صور الأقمار الصناعية لمنطقة الزلزال. صور الرادار للاستشعار عن بعد للمنطقة المحيطة بمركز الزلزال.
صور من القمر الصناعي الصيني “تشاوهو-1” (Chaohu-1) التابع لشركة Spacety Co Ltd ومقرها في تشانغشا، توضح صور الأقمار الصناعية لمنطقة الزلزال. صور الرادار للاستشعار عن بعد للمنطقة المحيطة بمركز الزلزال.
صور توضح فيضانات في منطقة مطار هاتاي التركي بعد سلسلة من الزلازل التي ضربت جنوب شرقي تركيا. التقطت الصورة المركبة الفضائية الروسية “Kanopus-V”.
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صور توضح فيضانات في منطقة مطار هاتاي التركي بعد سلسلة من الزلازل التي ضربت جنوب شرقي تركيا. التقطت الصورة المركبة الفضائية الروسية “Kanopus-V”.
صورة من الأقمار الصناعية توضح حركة الأرض باتجاه (اللون الأحمر) والابتعاد عن موقها الأساسي (اللون الأزرق) بعد حدوث زلزال تركيا وسوريا. الصور قدمها: مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة “ناسا”، مع بيانات “ألوس-2” (ALOS-2) المقدمة إلى وكالة استكشاف الفضاء اليابانية “جاكسا”
صورة من الأقمار الصناعية توضح حركة الأرض باتجاه (اللون الأحمر) والابتعاد عن موقها الأساسي (اللون الأزرق) بعد حدوث زلزال تركيا وسوريا. الصور قدمها: مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة “ناسا”، مع بيانات “ألوس-2” (ALOS-2) المقدمة إلى وكالة استكشاف الفضاء اليابانية “جاكسا”
تُظهر الأقمار الصناعية الخريطة الأولية للأضرار التي تعرضت لها بعض أجزاء المدن توركوغلو وكهرمان مرعش و نورداغي. تمثل وحدات البكسل ذات اللون الأحمر الداكن المناطق التي يحتمل أن تتعرض لأضرار جسيمة في المباني والمنازل والبنية التحتية أو تغييرات طبيعية، بينما المناطق البرتقالية والصفراء تعرضت لأضرار متوسطة أو جزئية. يبلغ عرض كل بكسل نحو 30 مترًا (بحجم ملعب البيسبول تقريبًا). يمكن استخدام هذه الخرائط كدليل لتحديد المناطق المتضررة، ولكنها قد تكون أقل موثوقية على المناطق الزراعية. الصور قدمها: المرصد الأرضي لمختبر سنغافورة للاستشعار عن بعد، مع بيانات “ألوس-2” (ALOS-2) المقدمة من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية “جاكسا”
تُظهر الأقمار الصناعية الخريطة الأولية للأضرار التي تعرضت لها بعض أجزاء المدن توركوغلو وكهرمان مرعش و نورداغي. تمثل وحدات البكسل ذات اللون الأحمر الداكن المناطق التي يحتمل أن تتعرض لأضرار جسيمة في المباني والمنازل والبنية التحتية أو تغييرات طبيعية، بينما المناطق البرتقالية والصفراء تعرضت لأضرار متوسطة أو جزئية. يبلغ عرض كل بكسل نحو 30 مترًا (بحجم ملعب البيسبول تقريبًا). يمكن استخدام هذه الخرائط كدليل لتحديد المناطق المتضررة، ولكنها قد تكون أقل موثوقية على المناطق الزراعية. الصور قدمها: المرصد الأرضي لمختبر سنغافورة للاستشعار عن بعد، مع بيانات “ألوس-2” (ALOS-2) المقدمة من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية “جاكسا”
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