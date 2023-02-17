اخبار العالم

صور الأقمار الصناعية للصدع التكتوني الذي سببه زلزال تركيا وسوريا

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
تشاهدون في معرض ألبوم “سبوتنيك” صور الأقمار الصناعية الروسية “كانوبوس-في” والصينية “تشاوهو-1″، التي رصدت الأضرار التي لحقت بمدرج مطار هاتاي، وانهيار المنازل في أنطاكيا (هاتاي) واللاذقية، وتغيرات طبيعية في أراضي كهرمان مرعش ونورداغي.
شاهد أيضا – تركيا قبل وبعد زلزال 2023
وشاهد أيضا – نجت بأعجوبة… حيوانات زلزال تركيا وسوريا

© Sputnik . Roscosmos / الانتقال إلى بنك الصور

صورة توضح صدع تكتوني بعد زلزال ضرب جنوب شرقي تركيا. التقطت الصورة المركبة الفضائية الروسية “كانوبوس-في” (Kanopus-V).

1/8
© Sputnik . Roscosmos

/

الانتقال إلى بنك الصور

صورة توضح صدع تكتوني بعد زلزال ضرب جنوب شرقي تركيا. التقطت الصورة المركبة الفضائية الروسية “كانوبوس-في” (Kanopus-V).

© Photo / NASA Earth Observatory/Japan Aerospace Exploration Agency/JAXA/ Earth Observatory of Singapore Remote Sensing Lab

تُظهر الأقمار الصناعية الخريطة الأولية للأضرار التي تعرضت لها بعض أجزاء المدن توركوغلو و كهرمان مرعش و نورداغي. تمثل وحدات البكسل ذات اللون الأحمر الداكن المناطق التي يحتمل أن تتعرض لأضرار جسيمة في المباني والمنازل والبنية التحتية أو تغييرات طبيعية، بينما المناطق البرتقالية والصفراء تعرضت لأضرار متوسطة أو جزئية. يبلغ عرض كل بكسل نحو 30 مترًا (بحجم ملعب البيسبول تقريبًا).

2/8
© Photo / NASA Earth Observatory/Japan Aerospace Exploration Agency/JAXA/ Earth Observatory of Singapore Remote Sensing Lab

تُظهر الأقمار الصناعية الخريطة الأولية للأضرار التي تعرضت لها بعض أجزاء المدن توركوغلو و كهرمان مرعش و نورداغي. تمثل وحدات البكسل ذات اللون الأحمر الداكن المناطق التي يحتمل أن تتعرض لأضرار جسيمة في المباني والمنازل والبنية التحتية أو تغييرات طبيعية، بينما المناطق البرتقالية والصفراء تعرضت لأضرار متوسطة أو جزئية. يبلغ عرض كل بكسل نحو 30 مترًا (بحجم ملعب البيسبول تقريبًا).

© Photo / Spacety

صور من القمر الصناعي الصيني “تشاوهو-1” (Chaohu-1) التابع لشركة Spacety Co Ltd ومقرها في تشانغشا، توضح صور الأقمار الصناعية لمنطقة الزلزال. صور الرادار للاستشعار عن بعد للمنطقة المحيطة بمركز الزلزال.

3/8
© Photo / Spacety

صور من القمر الصناعي الصيني “تشاوهو-1” (Chaohu-1) التابع لشركة Spacety Co Ltd ومقرها في تشانغشا، توضح صور الأقمار الصناعية لمنطقة الزلزال. صور الرادار للاستشعار عن بعد للمنطقة المحيطة بمركز الزلزال.

© Sputnik . Roscosmos / الانتقال إلى بنك الصور

صور توضح فيضانات في منطقة مطار هاتاي التركي بعد سلسلة من الزلازل التي ضربت جنوب شرقي تركيا. التقطت الصورة المركبة الفضائية الروسية “Kanopus-V”.

4/8
© Sputnik . Roscosmos

/

الانتقال إلى بنك الصور

صور توضح فيضانات في منطقة مطار هاتاي التركي بعد سلسلة من الزلازل التي ضربت جنوب شرقي تركيا. التقطت الصورة المركبة الفضائية الروسية “Kanopus-V”.

© Photo / Roscosmos/Kanopus-Vصورة لمدينة اللاذقية التقطها القمر الصناعي الروسي “كانوبوس-في”

5/8
© Photo / Roscosmos/Kanopus-V
صورة لمدينة اللاذقية التقطها القمر الصناعي الروسي “كانوبوس-في”

© Photo / NASA’s Jet Propulsion Laboratory/ALOS-2/Japan Aerospace Exploration Agency/JAXA

صورة من الأقمار الصناعية توضح حركة الأرض باتجاه (اللون الأحمر) والابتعاد عن موقها الأساسي (اللون الأزرق) بعد حدوث زلزال تركيا وسوريا. الصور قدمها: مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة “ناسا”، مع بيانات “ألوس-2” (ALOS-2) المقدمة إلى وكالة استكشاف الفضاء اليابانية “جاكسا”

6/8
© Photo / NASA’s Jet Propulsion Laboratory/ALOS-2/Japan Aerospace Exploration Agency/JAXA

صورة من الأقمار الصناعية توضح حركة الأرض باتجاه (اللون الأحمر) والابتعاد عن موقها الأساسي (اللون الأزرق) بعد حدوث زلزال تركيا وسوريا. الصور قدمها: مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة “ناسا”، مع بيانات “ألوس-2” (ALOS-2) المقدمة إلى وكالة استكشاف الفضاء اليابانية “جاكسا”

© Photo / Roscosmos/Kanopus-Vصورة القمر الصناعي الروسي “كانوبوس-في” (Kanopus-V) لمحافظة هاتاي بعد الزلزال.

7/8
© Photo / Roscosmos/Kanopus-V
صورة القمر الصناعي الروسي “كانوبوس-في” (Kanopus-V) لمحافظة هاتاي بعد الزلزال.

© Photo / Earth Observatory of Singapore Remote Sensing Lab/ALOS-2/Japan Aerospace Exploration Agency/JAXA

تُظهر الأقمار الصناعية الخريطة الأولية للأضرار التي تعرضت لها بعض أجزاء المدن توركوغلو وكهرمان مرعش و نورداغي. تمثل وحدات البكسل ذات اللون الأحمر الداكن المناطق التي يحتمل أن تتعرض لأضرار جسيمة في المباني والمنازل والبنية التحتية أو تغييرات طبيعية، بينما المناطق البرتقالية والصفراء تعرضت لأضرار متوسطة أو جزئية. يبلغ عرض كل بكسل نحو 30 مترًا (بحجم ملعب البيسبول تقريبًا). يمكن استخدام هذه الخرائط كدليل لتحديد المناطق المتضررة، ولكنها قد تكون أقل موثوقية على المناطق الزراعية. الصور قدمها: المرصد الأرضي لمختبر سنغافورة للاستشعار عن بعد، مع بيانات “ألوس-2” (ALOS-2) المقدمة من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية “جاكسا”

8/8
© Photo / Earth Observatory of Singapore Remote Sensing Lab/ALOS-2/Japan Aerospace Exploration Agency/JAXA

تُظهر الأقمار الصناعية الخريطة الأولية للأضرار التي تعرضت لها بعض أجزاء المدن توركوغلو وكهرمان مرعش و نورداغي. تمثل وحدات البكسل ذات اللون الأحمر الداكن المناطق التي يحتمل أن تتعرض لأضرار جسيمة في المباني والمنازل والبنية التحتية أو تغييرات طبيعية، بينما المناطق البرتقالية والصفراء تعرضت لأضرار متوسطة أو جزئية. يبلغ عرض كل بكسل نحو 30 مترًا (بحجم ملعب البيسبول تقريبًا). يمكن استخدام هذه الخرائط كدليل لتحديد المناطق المتضررة، ولكنها قد تكون أقل موثوقية على المناطق الزراعية. الصور قدمها: المرصد الأرضي لمختبر سنغافورة للاستشعار عن بعد، مع بيانات “ألوس-2” (ALOS-2) المقدمة من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية “جاكسا”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك