أقمار صناعية جديدة لروسيا في القطب الشمالي عام 2026

سيبدأ التصميم الأولي للأقمار الصناعية للأرصاد الجوية المائية لرصد المناطق القطبية لكوكب الجيل الجديد “أركتيكا-إم ب” في عام 2026.

وقالت الخدمة الصحفية في “روسكوسموس” لوكالة “سبوتنيك”: “من المقرر أن يبدأ تطوير أجهزة الجيل الجديد “أركتيكا-إم ب” في عام 2026″.

وتابعت الخدمة الصحفية أن الأقمار الصناعية “أركتيكا-إم ب” ستحتوي على المزيد من القنوات الطيفية، وستكون قادرة على استقبال الصور بدقة أفضل. ونتيجة لذلك، ستوفر الأجهزة الجديدة معلومات جديدة نوعية حول مناطق القطب الشمالي ذات خطوط العرض العالية من الكوكب.

وبيّنت الخدمة الصحفية أنه حاليا يوجد قمر صناعي واحد من طراز “أركتيكا-إم” في المدار، تم إطلاقه في عام 2021، ومن المتوقع إطلاق جهاز آخر من هذا القبيل في عام 2023. في البداية، كان من المفترض أن تتكون المجموعة من قمرين صناعيين، ولكن في عام 2022، وافقت “روسكوسموس” على مهمة ترقية النظام إلى أربع مركبات.

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وأفادت الخدمة الصحفية أنه سيتم إطلاق أربعة أقمار صناعية أخرى من “أركتيكا-إم ” في القطب الشمالي بحلول عام 2031. بحلول هذا الوقت، ستنتهي فترة الوجود النشط للجهاز الأول وستنتهي الثانية.

وتابعت الخدمة الصحفية: “هناك حاجة إلى نظام “أركتيكا-إم” في مدار بيضاوي للغاية لإنشاء تنبؤات جوية مفصلة قصيرة المدى، واكتشاف ورصد المخاطر الطبيعية وحالات الطوارئ في منطقة القطب الشمالي، وبناء خرائط السحب والجليد”.