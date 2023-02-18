مكتب التحقيقات الفيدرالي يتعرض لاختراق في شبكة الكمبيوتر الخاصة به

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، اليوم الجمعة، عن إجرائه تحقيقا بشأن اختراق شبكة ‏الكمبيوتر الخاصة به، في حادث منعزل تمكن من احتوائه.‏

وذكر بيان أن “مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بالحادث، ويعمل للحصول على معلومات إضافية”، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، التي أبلغت عن الحادث لأول مرة، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن مسؤولي “إف بي آي” يعتقدون أن الأمر يتعلق بأجهزة كمبيوتر في مكتبها في مدينة نيويورك، تم استخدامها للتحقيق في الاستغلال الجنسي للأطفال.

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ولم يتضح على الفور موعد وقوع حادث اختراق “إف بي آي”، بينما قال أحد المصادر في تصريحات لـ”سي إن إن” إن مصدر الاختراق لا يزال قيد التحقيق.