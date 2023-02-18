بولندا تعلن استعدادها لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميع-29"

صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، بأن بولندا مستعدة لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز “ميغ-29” في تحالف مع دول الناتو.
وقال مورافيتسكي في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، اليوم الجمعة، في رد على سؤال عما إذا كانت بولندا ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز “F-16”. “لدينا (إف-16محرر)- عدد قليل، ليس كثيرا. نوافق على نشر أنواع أخرى من المقاتلات التي لدينا، إلى جانب (دول – محرر) أخرى، كجزء من قرار الناتو”.
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10:23 GMT
يذكر أن الجيش البولندي يملك نوعين من المقاتلات في الخدمة “مقاتلات إف-16″ و”مقاتلات ميغ-29”.
في وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، بعد ضغوط من حلفاء الناتو، أنها ستنقل دبابات “ليوبارد 2” إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية إلى الدول الأخرى التي تمتلكها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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