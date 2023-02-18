بولندا تعلن استعدادها لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميع-29"

صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، بأن بولندا مستعدة لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز “ميغ-29” في تحالف مع دول الناتو.

وقال مورافيتسكي في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، اليوم الجمعة، في رد على سؤال عما إذا كانت بولندا ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز “F-16”. “لدينا (إف-16محرر)- عدد قليل، ليس كثيرا. نوافق على نشر أنواع أخرى من المقاتلات التي لدينا، إلى جانب (دول – محرر) أخرى، كجزء من قرار الناتو”.

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يذكر أن الجيش البولندي يملك نوعين من المقاتلات في الخدمة “مقاتلات إف-16″ و”مقاتلات ميغ-29”.

في وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، بعد ضغوط من حلفاء الناتو، أنها ستنقل دبابات “ليوبارد 2” إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية إلى الدول الأخرى التي تمتلكها.