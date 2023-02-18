إيران ترفض الاتهامات المعادية لها في صحيفة بريطانية

رفضت السفارة الإيرانية في لندن، اليوم الجمعة، الاتهامات المعادية لطهران، الصادرة عن صحيفة “ذا ‏تلغراف” البريطانية، بشأن ما وصفته بالتهديد الإرهابي الذي تسببه إيران وفيلق الحرس الثوري الإيراني.‏

وجاء في بيان السفارة الإيرانية في لندن، أن تقرير صحيفة “ذا تلغراف” المنشور بتاريخ 12 فبراير/ شباط 2023، ويحمل عنوان “الإرهاب الإيراني خطر واضح وقائم على المملكة المتحدة”، مليء بالاتهامات الباطلة التي لا أساس لها، والملفقة ضد إيران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وجاء في البيان: “أولا وقبل كل شيء، من المهم أن نلاحظ أن الحرس الثوري الإيراني كان المنظمة الوحيدة التي حاربت الإرهاب في المنطقة (العراق وسوريا)، في ظروف كان الخطر فيها قريبا جدا من أوروبا، ولم يجرؤ أحد على الوقوف في وجهها، لقد كان الحرس الثوري الإيراني ولا يزال المقاتل الرئيسي في مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين الأبرياء في المنطقة بأسرها”.

وتابع: “ثانيا، تعتقد إيران أن “حزب الله” و”حماس” في لبنان وغزة يقاتلان ضد احتلال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي لتحقيق مناطقهم، كما أنهم يتمتعون بشعبية في بلدانهم كأحزاب سياسية”.

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وأضاف: “ثالثا، إن برنامج إيران النووي، الذي يخضع لأشد برنامج رقابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو برنامج سلمي، وقد أكدت خطة العمل الشاملة المشتركة التي وقعتها إيران ومجموعة 5 +1، أن إيران هي العضو الوحيد في الاتفاق المتقيّد بالتزاماته”.

كما ردت السفارة الإيرانية في لندن على الاتهامات الواردة في تقرير صحيفة “ذا تلغراف” البريطانية، بشأن بيع طهران طائرات من دون طيار لروسيا، بالتأكيد في بيانها أن “إيران طلبت مرارا وتكرارا من المسؤولين الأوكرانيين تقديم أدلتهم في شكل تفاوض مباشر في دولة ثالثة، وما زالت تؤيد ذلك، لكن لا يوجد جواب يأتي من الأوكرانيين”.