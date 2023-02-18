"لوكهيد مارتن" تفوز بصفقة بقيمة 1.1 مليار دولار لتطوير صواريخ البحرية الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فوز شركة لوكهيد مارتن بصفقة مع البحرية الأمريكية بقيمة تزيد عن 1.1 مليار دولار لإدارة تطوير هندسة الصواريخ وتكامل الأنظمة.

سبوتنيك. وقال بيان البنتاغون ليل الجمعة “لوكهيد مارتن سبيس في ليتلتون بولاية كولورادو حصلت على 1،178،513،393 دولار كقيمة عقد لتوفير إدارة البرامج والتطوير الهندسي وتكامل الأنظمة لدعم إنتاج الصواريخ”.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن العقد يتضمن خيارات في حالة تنفيذها، ستزيد قيمة العقد إلى 2،222،102،186 دولار.

يشار إلى أنه سيتم تنفيذ 46% من الأعمال المتعلقة بالعقد في مدينة دنفر بولاية كولورادو، و22.8% في مدينة سانيفيل، بولاية كاليفورنيا، و12.5% في مدينة ماغنا بولاية يوتا، وذلك على مدى السنوات الأربع والنصف القادمة، حيث من المتوقع أن تكتمل أعمال الصفقة في 30 سبتمبر/ أيلول 2027، حسبما قالت وزارة الدفاع.

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وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي الانتهاء بنجاح من البحث وجمع شظايا منطاد صيني تم إسقاطه فوق المحيط الأطلسي.

وقال البنتاغون في بيان صحفي، اليوم الجمعة “انتهت عملية البحث في 16 فبراير/ شباط قبالة سواحل كارولينا الجنوبية بعد أن نجحت أصول البحرية الأمريكية التابعة للقيادة الشمالية في العثور على حطام بالون استطلاع صيني على ارتفاعات عالية وجمعها”.

وأضاف البيان أن “سفن البحرية وخفر السواحل غادرت منطقة البحث. ورفعت جميع القيود المفروضة على الرحلات الجوية والشحن”.