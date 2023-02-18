الصين مهتمة بزيادة عدد رحلات الطيران إلى روسيا

أعلن السفير الصيني في موسكو، شانغ هانهوي، لوكالة “سبوتنيك”، أن بلادة مهتمة بزيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة والمستأجرة إلى روسيا، مؤكدا في الوقت نفسه قدرة شركات الطيران الصينية على تأمين هذا الأمر.

موسكو- سبوتنيك. وقال السفير: “نحن بحاجة الآن إلى القيام بمزيد من الرحلات الجوية المنتظمة والمستأجرة، والعودة إلى مستوى ما قبل تفشي الوباء، نرحب بالروس في الصين”.

وأضاف السفير: “اقترحنا على شركات الطيران الصينية تأمين هذا الأمر، لأن الكثير من طائراتكم (الروسية) ذات تسجيل المزدوج، ومن الصعب على مثل هذه الطائرات القيام برحلات إلى الصين.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، يوم الخميس الماضي، إن “بلاده مستعدة للعمل مع روسيا، من أجل تعزيز شراكتها الاستراتيجية الشاملة معها، وذلك من أجل التنسيق لعصر جديد”.

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وجاء تصريح وينبين خلال مؤتمرصحفي، ردا على إبلاغ وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، مجلس الدوما يوم 15 فبراير/ شباط الجاري، أن روسيا والصين ستجريان قريبا سلسلة من محادثات على مستوى سياسي رفيع.