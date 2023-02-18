صرح يوري بارباشوف، رئيس الإدارة الروسية لبلدة سنيغيريفكا، في منطقة خيرسون، بأن كييف تستعد لاستفزاز في تلك المنطقة، وتخطط لتقديم المدنيين الذين قتلوا في قصف القوات الأوكرانية كضحايا للجيش الروسي.

سبوتنيك. وأوضح بارباشوف لوكالة “سبوتنيك” أنه في الوقت الراهن، بدأت وسائط الإعلام الجماهيري الأوكرانية حملة لتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية.

وأكد أن القوات الأوكرانية قصفت بشكل عشوائي سكان سنيغيريفكا خلال الأشهر الثمانية عندما كانت هذه المنطقة تحت سيطرة القوات الروسية.

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وأضاف بارباشوف إن “الجيش الأوكراني قتل عمدا سكان سنيغيريفكا، ويحاول الأوكرانيون الآن إلصاق ضحايا هذا القصف بالجيش الروسي”.

وفي وقت سابق، كشف بارباشوف، عن أن الجيش الأوكراني يقيم قاعدة دبابات عسكرية في مقاطعة خيرسون، وذلك من خلال اتباعه طرق التمويه باستخدام الزي المدني ويضع الوحدات في مبان سكنية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.