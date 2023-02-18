الجيش الروسي يوزع 2.5 طن من المساعدات الطبية في حلب لضحايا الزلزال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قواتها في سوريا قدمت أكثر من 2.5 طن من الأدوية لمساعدة المستشفيات في مدينة حلب.

موسكو – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: ” قدمت القوات الروسية في الجمهورية العربية السورية أكثر من 2.5 طن من الأدوية لمساعدة المستشفيات في مدينة حلب”.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه تم تقديم المساعدة إلى المستشفى العسكري السوري ومستشفى الجامعة الحكومية، حيث “يتم علاج المواطنين المتضررين من الزلزال”.

في سياق متصل، وصلت أول دفعة تبرعات تزن 7 أطنان ونصف، جُمعت في إطار الحملة التي أطلقتها وكالة “سبوتنيك” لدعم المتضررين في سوريا على خلفية الزلزال، يوم الخميس الماضي، إلى مطار حميميم العسكري في سوريا.

عبور نحو 100 شاحنة مساعدات أممية من تركيا إلى شمال غربي سوريا منذ بدء عمليات الإغاثة

وتتواجد شحنة المساعدات الإنسانية في الوقت الحالي في أحد المستودعات التابعة لقاعدة حميميم العسكرية، بانتظار إرسالها إلى المناطق المتضررة.

وتقوم وكالة “سبوتنيك” منذ أسبوع بجمع التبرعات الإنسانية لدعم المتضررين في سوريا على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد، حيث تعتبر الدفعة التي وصلت إلى سوريا هي الدفعة الأولى فقط، حيث ستصل دفعةة ثانية.