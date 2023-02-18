بعثة الاتحاد الأوروبي تغادر إلى أرمينيا الأسبوع المقبل

يعتزم الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة خاصة إلى أرمينيا الأسبوع المقبل، حسبما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد محادثات أجريت أمس الجمعة مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

سبوتنيك. وقالت أورسولا فون دير لاين على تويتر: “من الجيد أن نلتقي برئيس الوزراء نيكول باشينيان، الاتحاد الأوروبي شريك ملتزم لأرمينيا، في الأسبوع المقبل سيرسل الاتحاد الأوروبي بعثة قوامها 100 فرد للمساهمة في السلام والاستقرار في أرمينيا”، كما أعربت عن ترحيبها بالتقدم المحرز في الإصلاحات الديمقراطية.

من ناحية أخرى، قالت رئيسة البرلمان الأذربيجاني، صهيبة غافاروفا، أمس الجمعة إن الانتشار المقرر لبعثة الاتحاد الأوروبي على الحدود الأرمنية الأذربيجانية قد يعيق عملية تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان.

وزيرا خارجية تركيا وأرمينيا يبحثان خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين

يذكر أنه في 23 يناير/ كانون الثاني، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إنشاء بعثة مدنية للاتحاد الأوروبي في أرمينيا لتعزيز الاستقرار في المناطق الحدودية، وتعزيز الثقة على الأرض وتطبيع العلاقات بين يريفان وباكو، على أن يكون المقر التشغيلي للبعثة في أرمينيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في أواخر يناير إن ظهور ممثلي الاتحاد الأوروبي في المناطق الحدودية لأرمينيا في إطار البعثة التي تم إنشاؤها مؤخرا قد يؤدي إلى مواجهة جيوسياسية في المنطقة ويؤدي إلى تفاقم التوترات بين يريفان وباكو.