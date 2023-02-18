طبيبة تتحدث عن خطأ رئيسي عند شرب الشاي

أكدت الطبيبة الروسية، أولغا ألكسندروفا، أنه يمكن أن يكون لشرب الشاي بدون سكر ومحليات أخرى آثار مفيدة على الجسم، بما في ذلك الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وقالت لوكالة “برايم”: “شرب ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميا يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا وبطانة الرحم وأمراض القلب والأوعية الدموية والحالات الخطيرة مثل احتشاء الدماغ واحتشاء عضلة القلب”.

الخطر الخفي لمستخلص الشاي الأخضر عند بعض الناس

وأضافت ألكسندروفا أنه يحتوي على كمية كبيرة من المواد الفعالة بيولوجيا، مثل الكاتيكين، ومضادات الأكسدة، والزيوت الأساسية، والأحماض الأمينية، والفيتاميناتB1، B2، P ، PP ، والحديد، والمغنيسيوم، والكالسيوم.