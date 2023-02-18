رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يقف مصفقا عقب كلمة زيلينسكي في مؤتمر ميونخ… فيديو

تداول نشطاء مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يظهر رد فعل الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، على كلمة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونخ للأمن.

وألقى زيلينسكي كلمة عن الأوضاع في بلاده بعد مرور عام تقريبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط 2022.

المدير العام للاستخبارات العامة #السعودية السابق الأمير #تركي_الفيصل يقف ويحّيي الرئيس الأوكراني #زيلينسكي بعد إلقاء كلمته في “” مؤتمر ميونيخ للأمن””. pic.twitter.com/hP2fPFErK2 — جلوي آل رشيد 🇸🇦 (@Alyami2030P) February 17, 2023

وفي الفيديو المتداول، يظهر الأمير تركي الفيصل وهو يقف ويصفق تحية لزيلينسكي بعد نهاية كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وانطلق مؤتمر ميونخ للأمن الذي يعقد في بافاريا جنوبي ألمانيا أمس الجمعة، بكلمة افتتاحية لزيلينسكي عبر الفيديو، وكذلك كلمتان من المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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وينصب التركيز الرئيسي للمؤتمر هذا العام على الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى مناقشة التداعيات العالمية بعيدة المدى لها، على قضايا تتراوح من إمدادات الطاقة إلى أسعار المواد الغذائية.