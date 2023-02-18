الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه البحر الشرقي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، أن جارته الشمالية، أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، في بيان نقلته وكالة “يونهاب” الرسمية، إن “كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي يوم السبت، وهو ثاني إطلاق من نوعه هذا العام”.

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وأعلنت كوريا الشمالية، مطلع الشهر الماضي، أنها أجرت اختبارا لنظام إطلاق صواريخ لتأكيد فعالية أدائه، مؤكدةً أن الصواريخ أصابت الهدف المحدد بدقة في بحر اليابان.

سبق ذلك إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى، باتجاه البحر الشرقي، حلقت نحو 350 كيلومترا مع أقصى ارتفاع 100 كيلومتر.

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في عام 2022، نحو 70 صاروخا باليستيا، وتقول بيونغ يانغ إن جميع أنشطتها العسكرية هي رد على “الاستفزازات” من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت أخيرا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع أمريكا واليابان.

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وأكدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الأسبوع الماضي، أن مجلس الأمن الدولي يقف مكتوف الأيدي رغم محاولات واشنطن تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ساحة إطلاق نار من أجل التدرب على الحرب.