القوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية… فيديو

وقد رصدت وحدات القوات المحمولة جوا الطائرة المسيرة التي كانت تحلق إلى خط الجبهة للاستطلاع. اكتشف مشغل المدفع المضاد للطائرات المسيرة، بعد أن تلقى الأمر المناسب، الطائرة المسيرة وسيطر عليها، ومنعها من العودة إلى القاعدة، إلى موقع القوات الأوكرانية. ثم أسقط الطائرة، حسب قناة “زفيزدا”.