القوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية… فيديو

قامت قوات الإنزال الروسية بإسقاط طائرة استطلاع رباعية لمسلحين أوكرانيين بمساعدة مدفع مضاد للطائرات المسيرة في القطاع الجنوبي من العملية الخاصة، وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات إسقاط الطائرة المسيرة.
وقد رصدت وحدات القوات المحمولة جوا الطائرة المسيرة التي كانت تحلق إلى خط الجبهة للاستطلاع. اكتشف مشغل المدفع المضاد للطائرات المسيرة، بعد أن تلقى الأمر المناسب، الطائرة المسيرة وسيطر عليها، ومنعها من العودة إلى القاعدة، إلى موقع القوات الأوكرانية. ثم أسقط الطائرة، حسب قناة “زفيزدا”.
تسمح المدافع المضادة للطائرات المسيرة “بإيقاف” الطائرات المسيرة للعدو على مسافة كيلومتر إلى كيلومترين. هذا يقلل من إمكانية الاستطلاع وتعديل إطلاق النار للعدو، لذلك تستخدم قوات الإنزال الجوي هذه الأسلحة بنشاط.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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