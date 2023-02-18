فنلندا تقرن انضمامها إلى "الناتو" بالسويد

شدد رئيس فنلندا سولي نينيستو على ضرورة انضمام السويد مع فنلندا لعضوية الناتو في ظل تأكيد تركيا على عزمها الموافقة على عضوية فنلندا فقط.

أمستردام- سبوتنيك. وقال نينيستو، خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت: ” فنلندا ترجح أن تركيا تعتزم مصادقة دخولها فقط بدون السويد إلى الحلف”.

فنلندا تؤكد على أن انضمامها إلى الحلف يجب أن يكون مع السويد.

وبدوره، دعا ستولتنبرغ أنقرة إلى “المصادقة على دخول الدولتين معا إلى الحلف”.

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم الخميس في 16 شباط/ فبراير، أن أنقرة بحثت مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مسألة النظر في طلب انضمام فنلندا للحلف بشكل منفصل عن السويد.

السويد: سنندمج بعمق في المجال العسكري للناتو

وقال جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في أنقرة: “بحثنا مع دول أعضاء بالناتو إمكانية النظر في طلب انضمام فنلندا للحلف بشكل منفصل”.