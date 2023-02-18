تايوان ترصد اقتراب 24 طائرة وأربع سفن تابعة للقوات المسلحة الصينية من الجزيرة

سجلت القوات المسلحة التايوانية، خلال اليوم الماضي، اقتراب 24 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة دفاع الجزيرة.

وفقا للمعلومات الواردة، اقتربت المقاتلات الصينية “J-10″ و”J-11″ و”J-16” وطائرة الاستطلاع الالكترونية “Y-8” من الجزء الجنوبي الغربي من تايوان. أيضًا، رصدت أنظمة الدفاع الجوي للجزيرة طائرات مسيرة “BZK-005″ و”CH-4”.

العشرات من المناطيد الصينية تظهر فوق تايوان

وقالت الوزارة: “الوضع تحت السيطرة وأنظمة الصواريخ الأرضية المضادة للطائرات في حالة تأهب قصوى”.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع التايوانية بوجود أربع سفن تابعة للبحرية الصينية في المياه القريبة من الجزيرة.