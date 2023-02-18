بريطانيا تعد بدعم أوكرانيا عسكريا بقيمة 2.5 مليار يورو كحد أدنى

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن المملكة المتحدة قدمت 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار يورو) من الدعم العسكري لأوكرانيا في عام 2022، وأن الدعم سيكون بنفس المقدار أو أكثر هذا العام.

وقال سوناك في مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت: “ستكون المملكة المتحدة أول طرف يزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى”.

وبحسب قوله، فقد حدثت نقطة تحول في الأعمال العسكرية، وفي هذا الصدد، دعا سوناك القادة الغربيين إلى مضاعفة دعمهم العسكري لكييف.

معًا، في الأشهر المقبلة، سنزود أوكرانيا بقدر من المعدات (العسكرية) كما في عام 2022 بأكمله.

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وأضاف سوناك أن “المملكة المتحدة مستعدة لمساعدة أي دولة ترغب في تزويد أوكرانيا بالطائرات، كما يجب أن يكون الدعم لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام أحدث طرازات المقاتلات، وهو ما تفعله المملكة المتحدة”.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أنه فقط بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية، ستحصل أوكرانيا على مقاتلات حديثة، مثل “يوروفايتر تايفون”.