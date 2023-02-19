ميدفيديف يكشف عن سيناريو يفضل فيه الناتو انتصار روسيا في أوكرانيا

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن القادة الغربيين يعرفون أن عواقب انتصار روسيا في أوكرانيا أخف من عواقب حرب عالمية ثالثة.
وكتب ميدفيديف عبر قناته على “تلغرام” اليوم السبت: “قال ستولتنبرغ إن مخاطر انتصار روسيا أعلى بكثير من مخاطر تصعيد الصراع في أوكرانيا”.
وبترجمة الكلام إلى اللغة الروسية المفهومة: خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة بالنسبة للحلف أقل بكثير من خطر النصر لبلدنا (في أوكرانيا).
وذيل منشوره بعبارة: “غرباء الأطوار يكرهون ويخافون”.
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وأعلن ميدفيديف في 4 شباط/ فبراير أن بلاده لم تحدد قيودا لنفسها عند الرد على أي هجمات ضد أراضيها من كييف، وسيكون هناك استعداد لاستخدام جميع أنواع الأسلحة للرد على ذلك.
وأضاف ميدفيديف خلال تصريحات صحفية بالقول:”ردنا يمكن أن يكون أي شيء والرئيس الروسي أكد ذلك. نحن لا نضع لأنفسنا أي قيود واعتمادًا على طبيعة التهديدات، مستعدون لاستخدام جميع أنواع الأسلحة”.
وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي “إذا شنت أوكرانيا أي هجوم على القرم سيكون هناك هجمات مضادة، وستتحول باقي الأراضي الأوكرانية التي ما زالت تحت سيطرة كييف إلى رماد”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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