ميدفيديف يكشف عن سيناريو يفضل فيه الناتو انتصار روسيا في أوكرانيا

وأضاف ميدفيديف خلال تصريحات صحفية بالقول:”ردنا يمكن أن يكون أي شيء والرئيس الروسي أكد ذلك. نحن لا نضع لأنفسنا أي قيود واعتمادًا على طبيعة التهديدات، مستعدون لاستخدام جميع أنواع الأسلحة”.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي “إذا شنت أوكرانيا أي هجوم على القرم سيكون هناك هجمات مضادة، وستتحول باقي الأراضي الأوكرانية التي ما زالت تحت سيطرة كييف إلى رماد”.