رئيس وزراء المجر يرفض تقديم مصلحة أوكرانيا على بلاده

صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأنه سيكون من الخطأ أن تضع حكومة بلاده مصالح أوكرانيا فوق المصالح المجرية.

وقال أوربان خلال كلمة له اليوم حول نتائج العام 2022: “المجر تعترف بالحق القانوني لأوكرانيا في الدفاع عن النفس، ولكن من أي وجهة نظر، بما في ذلك الأخلاقية، لن يكون من الصواب أن نضع مصالح أوكرانيا فوق المصالح المجرية”.

المجر لا ترسل أسلحة إلى كييف، لأن هذا يتعارض مع مصالحها الوطنية، لكنها تقدم مساعدات إنسانية للاجئين الأوكرانيين الذين يصلون إلى البلاد.

الاتحاد الأوروبي: على المجر تعزيز استقلال نظامها القضائي إذا أرادت تلقي “حزمة التحفيز”

وصرح وزير الخارجية المجري، بيتر سييارتو، في 15 فبراير/ شباط بأن بوخارست لديها وجهة نظر خاصة إزاء سبل إحلال السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن مواقف بلاده ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى إزاء التسوية في أوكرانيا متباينة، حيث تؤيد بودابست إجراء مفاوضات مبكرة، وبقية الدول تنتظر ظروفا أكثر ملائمة لكييف.