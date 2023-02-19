سفير صنعاء لدى دمشق: قافلة الجالية اليمنية لمتضرري الزلزال أقل واجب تجاه الشعب السوري

قدمت الجالية اليمنية في سوريا، اليوم السبت، قافلة إغاثية إلى المتضررين في مدينة اللاذقية من الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في شمال سوريا الأسبوع الماضي.

القاهرة – سبوتنيك. وقال عبد الله صبري سفير حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة “أنصار الله” لدى سوريا، لوكالة “سبوتنيك”، إن “القافلة الإغاثية التي انطلقت إلى محافظة اللاذقية دعماً للمتضررين من الزلزال، تعد أقل واجب تجاه الشعب السوري الشقيق والحكومة السورية التي وقفت مع اليمن في مختلف المراحل والمحطات”.

وطالب بـ”رفع الحصار والعقوبات الأمريكية عن سوريا”، مشيداً بـ”الدول التي سارعت إلى إغاثة سوريا”.

وأشار صبري إلى “أن أبناء الجالية اليمنية كانوا إلى جانب إخوانهم السوريين أثناء المراحل الأولى من عمليات الإنقاذ ومساعدة المنكوبين، وشاركوا في جمع التبرعات المادية والعينية للمتضررين”.

وصول 7.5 طن من المساعدات الإنسانية التي جمعتها “سبوتنيك” إلى سوريا

وحسب السفارة اليمنية في دمشق، “تضم القافلة الإغاثية المكونة من 6 شاحنات، أكثر من 500 صندوق دوائي ومستلزمات طبية و760 قطعة من الملابس الشتوية، و500 سلة غذائية و1065 قطعة مفروشات متنوعة وأسرة متنقلة”.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.