إبراهيم رئيسي: الحظر الأمريكي على إيران "حرب بعينها"

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن الأمريكيين حاولوا إيقاف الشعب والنظام الإيرانيين لكن شعبنا وشبابنا لم يتوقفوا.

وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات إبراهيم رئيسي جاءت في مقابلة مع قناة “سي جي تي إن” الصينية، الذي أكد خلالها أن الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة ودول غربية على إيران يعد “حرب بعينها”.

رئيسي: الأعداء يشنون حربا اقتصادية وسياسية وعسكرية وإعلامية ضد إيران بعد انتصار الثورة

وأضاف رئيسي أن “الأداة تغيرت، بالأمس كانت أداة عسكرية، واليوم هي الحظر وهم يتبعون هذه العقوبات بلا رحمة”، وذلك تعليقا على الحظر الأمريكي المفروض على إيران، موضحا أن الجانب الأمريكي يحظر حتى الدواء، كما قام بحظر لقاح كورونا.

وقال الرئيس الإيراني:

يقولون زيفا إن حظرهم يستهدف الحكومة الإيرانية فقط وقال إنهم وأنصارهم أعلنوا دائمًا أن حكومة إيران ستنتهي في ستة أشهر، لكن هذه الفترة تكررت 90 مرة، لكنهم يعرفون أن بلادنا أكثر إشراقًا وقدرة وكفاءة من أي وقت مضى.

وأشار إبراهيم رئيسي إلى أن سياسات الرئيس جو بايدن بشأن فرض الحظر على إيران لم تتغير عن سياسات سلفه دونالد ترامب، لافتا إلى أن أداء حكام البيت الأبيض الحاليين لا يختلف عن أداء الحكام السابقين.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، اتهم إبراهيم رئيسي “الأعداء بشن حرب اقتصادية وسياسية وعسكرية وإعلامية ضد إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية”، مؤكدا أن “الشعب الإيراني أحبط شتى المؤامرات بفضل صموده”.