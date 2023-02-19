بلينكن لعباس: ندعم حل الدولتين ونرفض ما يعرضه للخطر

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التأكيد على دعم الولايات المتحدة لـ “حل الدولتين”، في الأراضي الفلسطينية.

جاء هذا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، بحسب “فرانس برس”.

تقرير أممي يتحدث عن خليفة محمود عباس ويحذر من انهيار السلطة الفلسطينية

وقال بلينكن: “نعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين الذي تم التفاوض عليه ومعارضة السياسات التي تعرض قابليتها للحياة للخطر”، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وأكد وزير الخارجية على الحاجة الملحة لاتخاذ الإسرائيليين والفلسطينيين لخطوات تستعيد الهدوء.

وعبر عن معارضة واشنطن “القوية للإجراءات الأحادية التي ستؤدي للمزيد من تصاعد التوترات”.

جاءت هذه الرسالة في أعقاب قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة الجديدة بمنح ترخيص بأثر رجعي لبؤر استيطانية متعددة في الضفة الغربية المحتلة.