العراق يمنح 79 جواز عبور لـ 249 مواطنا في تركيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، منح 79 جواز عبور لمواطنين عراقيين في تركيا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف بيانا قال فيه إن “سفارة جمهورية العراق في أنقرة وبالتنسيق مع القنصليَّة العامة في غازي عنتاب، منحت 79 جواز عبور لـ 249 مواطنا عراقيا، تمت إعادتهم إلى العراق عبر الرحلات الجوية والبرية”.

وضرب زلزال جديد بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر محافظة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا ، مساء أمس السبت، وفقا لما أعلنه بحسب مكتب إدارة الكوارث التركية.

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وأعلن مكتب إدارة الكوارث التركية، وقع مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 درجة بالقرب من منطقة غوكسون وعلى عمق 12 كيلومترا، وقدر خبراء المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل شدة الهزة بـ 5.3 درجة، ولم ترد أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.

جاء ذلك بعدما ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين 6 قبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.