بلينكين: الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستمنح إيران مقاتلات مقابل الطائرات المسيرة

أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكين في مقابلة مع تلفزيون “سي بي إس” أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستسلم طائرات مقاتلة إلى إيران مقابل طائرات مسيرة هجومية تتلقاها من هناك، دون إثبات حججه.

وقال بلينكين “إنه طريق ذو اتجاهين … روسيا تزود إيران أيضًا بمعدات عسكرية، بما في ذلك ما يبدو بطائرات مقاتلة متطورة. يبدو أن هذا يحدث، وهو ما سيجعل من إيران تهديدًا أكبر”، مضيفًا أن الولايات المتحدة كانت تتشاور حول هذا الموضوع مع الحلفاء في جميع أنحاء العالم.

وأكد مجددا أن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن الصين تدرس تقديم مساعدة عسكرية “فتاكة” لروسيا، موضحا أنها قد تكون أسلحة وذخيرة. حتى الآن، حسب قوله، قدمت الشركات الصينية الخاصة لروسيا أقصى قدر من الدعم “غير الفتاك”.

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وتنفي روسيا وإيران مثل هذا التعاون الذي تكثف بحسب الأمريكيين مع بدء العملية في أوكرانيا.

في ديسمبر، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في إيجاز حول الموقف الأمريكي إن التعاون الدفاعي بين موسكو وطهران قد وصل إلى “شراكة كاملة” دون تقديم أي دليل على مزاعمه. ثم ادعى أيضًا أنه وفقًا للولايات المتحدة، في أوائل عام 2023، إيران يمكن أن تحصل على مقاتلات روسية، ويتم تدريب الطيارين الإيرانيين على المقاتلات في روسيا.