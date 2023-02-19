سلطنة عمان تتعرض لزلزال بقوة 4.1 درجة

تعرضت سلطنة عمان، صباح اليوم الأحد، لهزة أرضية بقوة 4.1 بمقياس “ريختر”.‏

وأشار مركز رصد الزلازل في جامعة السلطان قابوس، إلى أن الزلزال وقع في منطقة الدقم.

وبينت شرطة سلطنة عمان على “تويتر”، أن اتصالات وردت عبر مركز عمليات الشرطة من بعض المواطنين، عن شعورهم بهزة أرضية خفيفة، ولم تتلق أي بلاغات عن وجود إصابات أو أضرار إثر ذلك.

أعلن مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس عن زلزال بقوة 4.1 في الدقم ، الساعة 7:55 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وتابعت شرطة عمان السلطانية الاتصالات الواردة عبر مركز عمليات الشرطة من بعض المواطنين عن شعورهم بهزة أرضية خفيفة ولم تتلقى أية بلاغات عن وجود إصابات أو أضرار إثر ذلك. pic.twitter.com/lRyxY9gGop — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 19, 2023

يشار إلى أن المغرب تعرض الأسبوع الماضي لهزتين أرضيتين، في إقليم الحسيمة شمالي البلاد.‏

وبلغت قوة الهزة الأرضية الأولى 4.3 درجة بمقياس “ريختر”، والتي وقعت “في الساعة السابعة و59 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، في جماعة النكور لإقليم الحسيمة، أما الهزة الأرضية الثانية فوقعت في إقليم الحسيمة، وبلغت قوتها 3.8 درجة بمقياس “ريختر”، وكان مركزها في جماعة إمرابطن.

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