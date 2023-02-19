"سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي في الإمارات… صور

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وحسب مراسل “سبوتنيك”، تحدث المشاركون عن التحديات التي يواجهها المسؤولون عن المؤسسات البحثية في نقل الخبرات للأجيال المقبلة وكيفية وضع حلول للمشاكل التي يواجهها قطاع الدفاع.

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كما تناول استراتيجيات مواجهة القوات المسلحة والأمنية لتحديات انتشار التكنولوجيا على نطاق واسع ووضع الحلول والتحليلات لما يمكن أن يتم استحداثه من تقنيات في المجال الدفاعي.

وتناول المؤتمر أهمية وجود تعاون عابر للحدود في مجال التقنيات المتطورة، وأهمية التوسع في بناء قدرات بشرية متطورة يمكن الاعتماد عليها في المستقبل لتطوير القطاع الدفاعي.

وخلال الجلسة الأخيرة تناول المؤتمر دور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل العالم.

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ولفت المشاركون إلى أهمية التكامل التكنولوجي في قطاع الدفاع عن طريق الشراكات وتبادل المعرفة خاصة في مجال استخدام التقنيات المتطورة في حروب المستقبل.