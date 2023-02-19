"سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي في الإمارات… صور

حصري
وحسب مراسل “سبوتنيك”، تحدث المشاركون عن التحديات التي يواجهها المسؤولون عن المؤسسات البحثية في نقل الخبرات للأجيال المقبلة وكيفية وضع حلول للمشاكل التي يواجهها قطاع الدفاع.
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
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© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
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© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
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© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
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© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
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© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
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© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
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© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
8/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
1/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
2/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
3/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
4/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
5/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
6/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
7/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
8/8
© Sputnik . Alaa El-Motery
مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي 2023
كما تناول استراتيجيات مواجهة القوات المسلحة والأمنية لتحديات انتشار التكنولوجيا على نطاق واسع ووضع الحلول والتحليلات لما يمكن أن يتم استحداثه من تقنيات في المجال الدفاعي.
وتناول المؤتمر أهمية وجود تعاون عابر للحدود في مجال التقنيات المتطورة، وأهمية التوسع في بناء قدرات بشرية متطورة يمكن الاعتماد عليها في المستقبل لتطوير القطاع الدفاعي.
وخلال الجلسة الأخيرة تناول المؤتمر دور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل العالم.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: وجود روسيا في “أيدكس 2023″ و”نافديكس 2023” على أرض الإمارات العربية هو مؤشر إيجابي
27 يناير, 14:39 GMT
ولفت المشاركون إلى أهمية التكامل التكنولوجي في قطاع الدفاع عن طريق الشراكات وتبادل المعرفة خاصة في مجال استخدام التقنيات المتطورة في حروب المستقبل.
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2023” والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2023” والمؤتمر المصاحب لهما، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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