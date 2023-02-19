نتنياهو لـ"نصر الله": لن تحصل حرب أهلية في إسرائيل ولا تبن على حرب بين الأشقاء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه لن تجرى حرب أهلية في بلاده.

وجاءت تصريحات نتنياهو ردا على ما صرح به الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يوم الخميس الماضي، حينما قال “إنه لأول مرة يسمع في الكيان الصهيوني حديثا عن حرب أهلية”.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، ظهر اليوم الأحد، عن نتنياهو أنه لن تحدث أي حروب أهلية في إسرائيل، قائلا للأمين العام لحزب الله: هذا لن يحدث لأننا أخوة، ونعيش في دولة ديمقراطية”.

נתניהו עונה לנסראללה: אל תבנה על מלחמת אחים – זה לא יקרה, ישראל היא דמוקרטיה, לפעמים צריך לקבל הכרעות@shemeshmicha — כאן חדשות (@kann_news) February 19, 2023

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لن تكون هناك حرب بين الأشقاء لأن إسرائيل كانت وستبقى ديمقراطية قوية ونابضة بالحياة”.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو قد بعث برسالة إلى حسن نصر الله مفادها أنه “لا تبن على حرب بين الأشقاء فهذا لن يحدث، إسرائيل ديمقراطية”.

لأول مرة.. رئيس إسرائيل يحذر من نهاية بلاده خلال سنوات معدودة

ونقلت قناة المنار، الخميس الماضي، عن نصر الله، خلال خطاب ألقاه في ذكرى القادة الشهداء، أن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، يتحدث لأول مرة في بلاده عن “حرب أهلية” وكذلك من رؤساء وزراء سابقين ووزراء دفاع سابقين في إسرائيل.

وأكد الأمين العام لحزب الله أن “الجميع في إسرائيل يتحدثون عن حرب أهلية وسفك للدماء وقرب الانفجار ويتحدثون عن الهجرة المعاكسة”، قائلا:

إن رئيس كيان الاحتلال نفسه أقرّ بمخاوفه من انفجار وشيك داخلي وانهيار الكيان.

وشدد حسن نصر الله على أن “الوضع في كيان العدو هو غير مسبوق على المستوى الداخلي والبيئة الاستراتيجية”، مضيفا أن “هناك قلقا حقيقيا عن قرب انهيار الكيان قبل بلوغه عمر الثمانين عاما وهناك قلق على الوجود”.

רה”מ בנימין נתניהו: “שמעתי את דבריו של נסראללה שאמר בסיפוק שמלחמת אזרחים מתקרבת כאן. אני אומר לנסראללה זה לא יקרה. כי אנחנו באמת אחים. אנחנו חיים בדמוקרטיה ויש לפעמים ויכוחים. לא תהיה מלחמת אחים כי ישראל הייתה ותישאר דמוקרטיה חזקה ותוססת”. pic.twitter.com/SfhwtPJUvD — חזקי ברוך (@HezkeiB) February 19, 2023

ويشار إلى أنه في الرابع والعشرين من الشهر الماضين وفي تصريح هو الأول من نوعه، حذر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ من انهيار بلاده خلال سنوات، مذكرا بدولتي “مملكة داود” و”الحشمونائيم” اللتين لم تصمدا لأكثر من 80 عاما.

وحذر هرتسوغ من أن “غياب الحوار” يمزق مجتمع بلاده من الداخل، معتبرا أن الوضع بات يشبه برميل متفجرات على وشك الانفجار”، وذلك على خلفية أزمة سياسية حادة خلفها إعلان حكومة بنيامين نتنياهو عن خطة لإصلاح القضاء وصفتها المعارضة بـ “الانقلاب”.

وتشمل الخطة الإسرائيلية لإصلاح القضاء، تقليص صلاحيات المحكمة العليا، وسيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة وهو ما تعتبره المعارضة “انقلابا قضائيا”، فيما يقول نتنياهو إنه محاولة لإعادة التوازن بين السلطات.