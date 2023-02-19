السعودية تصدر بيانا بشأن زلزال سلطنة عمان… هل له تأثير على أراضي المملكة؟

أصدرت هيئة المساحة الجيولوجية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بيانا بشأن رصدها لزلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر في سلطنة عُمان.

وقالت الهيئة في بيان، إنها “رصدت من خلال الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزة أرضية جنوب شرق المملكة؛ في تمام الساعة 7:55 من صباح اليوم، بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر وبعمق 16 كم”.

وأضاف البيان أن “هذه الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية بحوالي 240 كم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان”.

وأوضح أنه “بناءً على نتائج خريطة الشدة الزلزالية فإن الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية وليس منها خطورة بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة”.

ولفتت الهيئة إلى أنها تتابع وتراقب رصد الهزات الأرضية، والعمل على تحليلها، وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق المملكة”.

كما أكدت أن الوضع في المملكة “مطمئن”.

سلطنة عمان تتعرض لزلزال بقوة 4.1 درجة

وتعرضت سلطنة عمان، صباح اليوم، لهزة أرضية بقوة 4.1 بمقياس “ريختر”.‏

وأشار مركز رصد الزلازل في جامعة السلطان قابوس، إلى أن الزلزال وقع في منطقة الدقم.