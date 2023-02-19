السعودية تصدر بيانا بشأن زلزال سلطنة عمان… هل له تأثير على أراضي المملكة؟

أصدرت هيئة المساحة الجيولوجية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بيانا بشأن رصدها لزلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر في سلطنة عُمان.
وقالت الهيئة في بيان، إنها “رصدت من خلال الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزة أرضية جنوب شرق المملكة؛ في تمام الساعة 7:55 من صباح اليوم، بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر وبعمق 16 كم”.
بيان صحفي|#الدقم #هزة_أرضية #عُمان #سلطنة_عمان pic.twitter.com/oOyCWH0kPm
— طارق اباالخيل (@SGS_spokesman) February 19, 2023
وأضاف البيان أن “هذه الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية بحوالي 240 كم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان”.
وأوضح أنه “بناءً على نتائج خريطة الشدة الزلزالية فإن الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية وليس منها خطورة بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة”.
ولفتت الهيئة إلى أنها تتابع وتراقب رصد الهزات الأرضية، والعمل على تحليلها، وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق المملكة”.
كما أكدت أن الوضع في المملكة “مطمئن”.
سلطنة عمان تتعرض لزلزال بقوة 4.1 درجة
07:33 GMT
وتعرضت سلطنة عمان، صباح اليوم، لهزة أرضية بقوة 4.1 بمقياس “ريختر”.
وأشار مركز رصد الزلازل في جامعة السلطان قابوس، إلى أن الزلزال وقع في منطقة الدقم.
وبينت شرطة سلطنة عمان على “تويتر”، أن اتصالات وردت عبر مركز عمليات الشرطة من بعض المواطنين، عن شعورهم بهزة أرضية خفيفة، ولم تتلق أي بلاغات عن وجود إصابات أو أضرار إثر ذلك.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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