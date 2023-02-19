إدارة الطوارئ والكوارث التركية تعلن انتهاء أعمال البحث والإنقاذ في أغلب المدن المنكوبة

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن حصيلة قتلى الزلزال المدمر جنوبي البلاد وصلت إلى 40698 شخصًا.

وقال رئيس الإدارة، يونس سيزر، خلال مؤتمر صحافي، إن عدد قتلى الزلزال المدمر في البلاد ارتفع إلى 40698 شخصا، مضيفًا أنه “تم الانتهاء من أعمال البحث والإنقاذ في أغلب المدن المنكوبة”.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 شباط/ فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

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وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.