الاتحاد الأفريقي ينفي إصدار أي دعوة أو ترخيص لحضور ممثلة إسرائيل قمة أديس أبابا

نفت مفوضية الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، “توجيه أي دعوة أو ترخيص لممثلة إسرائيل لحضور قمة الاتحاد في أديس أبابا”.

وردت المتحدثة باسم رئيس المفوضية إيبا كالوندو، على تغريدات لناشطين وصحافيين عبر “تويتر”، وقالت إن

“الاتحاد الأفريقي لم يرخص ولم يوجه دعوة إلى الشخصية التي طُردت من حضور قمة الاتحاد”.

وأكدت كالوندو، أنه “لم يتم الفصّل في شأن ترشّح إسرائيل لنيل صفة العضو المراقب في الاتحاد الأفريقي”.

On the contrary.The AU neither authorised nor invited the individual in question, who was duly ejected, to attend the Opening of our Summit.The State of Israel’s status at the AU is currently under review by a Committee of Heads of State.This incident will be taken into account. https://t.co/3ALbM5AAgl — Ebba Kalondo (@EbbaKalondo) February 19, 2023

واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في وقت سابق، “الجزائر وجنوب أفريقيا بأنهما وراء طرد دبلوماسية إسرائيلية من قمة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن طرد نائبة مدير الشؤون الأفريقية، السفيرة شارون بارلي، من قمة الاتحاد الأفريقي جاء بضغوط جزائرية وجنوب أفريقية.

وطرد وفد إسرائيلي ترأسه الدبلوماسية شارون بارلي، من قاعة قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، التي انعقدت في دورتها العادية 36 وتتواصل على مدى يومي 18 و19 فبراير/ شباط.

طرد دبلوماسية إسرائيلية من قمة الاتحاد الأفريقي هل ينهي طموح تل أبيب في الانضمام للمنظمة؟

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه وكالة “سبوتنيك” لحظة طرد الوفد الذي تسلل للقاعة، في إجراء قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم “بضغط من الجزائر وجنوب أفريقيا”.

وكان الاتحاد الأفريقي علق قراره بقبول إسرائيل مراقبا داخل الاتحاد الأفريقي خلال الدورة التي عقدت العام الماضي، بعد المعارضة القوية التي قادتها الجزائر وجنوب أفريقيا ومصر، فيما تشكلت لجنة برئاسة الجزائر وجنوب أفريقيا لبحث الملف.